Brandsatz auf Synagoge in Oldenburg geworfen - Polizei ermittelt

Unbekannte hatten einen Brandsatz auf die Synagoge in Oldenburg geworfen, nun ermittelt die Polizei. Am Sonntag soll mit einer Demonstration Solidarität mit der jüdischen Gemeinde gezeigt werden. Die Polizei will den Fall schnell aufklären und hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Bisher gibt es keine Informationen über den Täter oder die Täter. Die Sicherheitsmaßnahmen für die jüdische Gemeinde wurden verstärkt.