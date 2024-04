Brandkatastrophe in Paris: Notre-Dame wird restauriert

Paris im April 2019: Ein Wahrzeichen steht in Flammen. Die Bilder der brennenden Kathedrale Notre-Dame bewegten Menschen weltweit. Das verheerende Feuer breitete sich im Dachstuhl aus, brachte den ikonischen Vierungsturm zum Einsturz.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte einen Tag nach der Tragödie an, das teilweise zerstörte Gotteshaus innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen. Ein ambitioniertes Versprechen.

Die Kathedrale von Notre-Dame soll zur Eröffnung der Olympischen Spiele am 26. Juli fast vollständig wieder aufgebaut sein und mit ihrem neuen Erscheinungsbild glänzen.

