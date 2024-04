Brandenburgs Ministerpräsident will Staugefahren an der Grenze zu Polen eindämmen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will in Frankfurt an der Oder gemeinsam mit Polen die Staugefahren angesichts stationärer Grenzkontrollen gegen irreguläre Migration eindämmen. „Wir wünschen uns natürlich, dass die Grenzkontrollen den normalen Verkehr möglichst nicht behindern.

Dazu gibt es eine Reihe von Gesprächen mit der polnischen Seite und ich glaube, das ist jetzt mit der neuen polnischen Regierung einfacher zu bewerkstelligen, als es vielleicht noch vor einem halben Jahr der Fall war", sagte Woidke der Die deutsche und die polnische Regierung sollten sich zusammensetzen, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. „Es hat aber leider fast acht Jahre keine Regierungskonsultation mehr gegeben. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Zeichen und ich bin froh, dass das nun endlich für dieses Jahr angekündigt is

