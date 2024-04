Brandenburg: 20.000 neue Bäume bis 2028 geplant

Die 20.000 geplanten Pflanzungen bis 2028 würden ausreichen, um den Bestand erst mal zu sichern, es seien nicht zu wenig Bäume, sagte Genilke am Donnerstag in Michendorf. Unter anderem die Grünen-Fraktion im Landtag hatte bemängelt, dass mehr Bäume gefällt als neue angepflanzt würden.

„Wenn wir ein Alleenland bleiben wollen, brauchen wir eine vollständige Kompensation aller Baumfällungen, egal, wie viele es sind“, hatte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Isabell Hiekel, am Mittwoch mitgeteilt. Bei Pflanzungen an Alleen sei „uns einiges abspenstig“, betonte Genilke. Aber es gebe an anderer Stelle Ausgleichsleistungen. „Dann entsteht dieser Baum nicht zwingend an einer Allee, aber wir pflanzen trotzdem welche nach“, erklärte der Minister. Dem Klima sei doch völlig egal, wo der Baum stehe. Zudem würde in der Zukunft weniger gefällt werden.Ein weiterer Kritikpunkt ist die Verfügbarkeit von Fläche

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Irrer Wechsel in Bundesliga: Leipzig-Star trotz Monster-Vertrag wegÜberraschend: Polens Nationalspieler Macej Gebala wechselt trotz Vertrag bis 2028.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Rentenpaket II: Ab 2028 bekommen Sie weniger GehaltDie Rente soll reformiert werden. Dafür hat die Ampel-Regierung das Rentenpaket II auf den Weg gebracht. Ab 2028 haben Arbeitnehmer dann allerdings weniger Geld in der Tasche.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Energiewende: E.on plant 42 Milliarden Euro Investitionen bis 2028Der deutsche Energiekonzern E.on will sich neu erfinden und plant dafür massive Investitionen. Die Aktie steigt deutlich.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Neues Ampel-Gesetz zur Rente – Ab 2028 deutlich weniger nettoDas lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Neues Ampel-Gesetz zur Rente – Ab 2028 deutlich weniger nettoDas lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Neues Ampel-Gesetz zur Rente – Ab 2028 deutlich weniger nettoDas lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »