Brände: Kind allein zuhause: Aus verqualmter Wohnung gerettet

Wo die Eltern sich befanden ist den Angaben zur Folge noch nicht geklärt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass der Rauch durch angebrannte Gegenstände auf dem Herd entstanden sei. Zum genauen Geschehen wird ermittelt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NWNEWS: Fast zeitgleich: Zwei Brände an Bielefelder Schulen verursachen große SchädenIm Abstand von rund zwei Stunden gingen Müllcontainer in Flammen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Unterricht findet am Donnerstag statt.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Brände: Weit weniger Feuer in der Waldbrandsaison 2023Potsdam (bb) - In der diesjährigen Waldbrand-Saison hat es in Brandenburg weit weniger Feuer gegeben als im Jahr 2022. Ein Grund: Es hat mehr geregnet.

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Brände: Wohl drei Millionen Euro Schaden bei Brand in LagerhalleWarin (mv) - Bei einem Brand auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Nordwestmecklenburg in Warin ist nach ersten Schätzungen

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Zwei Brände an Bielefelder Schulen verursachen große SchädenIm Abstand von rund zwei Stunden gingen an beiden Tatorten Papiercontainer in Flammen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Brände in Autohäusern in Reutlingen und KarlsruheBei Bränden in zwei Autohäusern in Reutlingen und Karlsruhe ist ein Schaden von insgesamt mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursachen sind noch unklar.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Brände: Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude - Familie evakuiertHagenow (mv) - Ein ehemaliges Bahnhofsgebäude in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Eine vierköpfige Familie

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕