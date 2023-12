Brandbrief der OPEC sorgt für Eklat auf Klimakonferenz in Dubai

Kurz vor dem Ende der Klimakonferenz in Dubai sorgt ein Brandbrief der OPEC für einen Eklat. Darin warnen die Öl-Exporteure vor einem etwas anderen Kipppunkt: Sie haben Angst, dass in der Abschlusserklärung das Ende der fossilen Energien unwiderruflich festgehalten wird. Die Umweltministerin des derzeitigen EU-Ratsvorsitzenden Spanien, Teresa Ribera, nannte die Intervention 'massiven Angriff auf den Verhandlungsprozess'.

Klimaexperte Lorenz Beckhardt aus der WDR-Wissenschaftsredaktion in Dubai bezeichnete die Beschlüsse zum Ausstieg aus Öl und Gas als gefährdet





