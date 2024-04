Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg

Die jüdische Gemeinde in Oldenburg ist Opfer eines Brandanschlag s geworden. Ein Hausmeister -Team konnte Schlimmeres verhindern. Niedersachsens Kultusministerin verurteilt den „feigen Angriff“. Unbekannte haben einen Brandsatz auf eine Tür der Oldenburg er Synagoge geworfen. Bei dem Anschlag sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben - etwa zu den Hintergründen der Tat und dem Sicherheitskonzept - machten die Ermittler zunächst nicht.

Ein Hausmeister-Team eines benachbarten Kulturzentrums habe das Feuer sofort entdeckt und die Flammen gelöscht. Eine Tür sei beschädigt worden. Die Polizei fahnde mit einem Großaufgebot nach den Tätern, auch der Staatsschutz ermittle. Politikerinnen und Kirchenvertreter verurteilten die Tat und zeigten sich entsetz

Brandanschlag Synagoge Oldenburg Hausmeister Ermittlungen

