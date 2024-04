Brand zerstört landwirtschaftliches Gebäude in Schwarme

In Schwarme zerstört ein ausgedehnter Brand ein landwirtschaftliches Gebäude. Mehrere Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen, doch das Gebäude ist nicht mehr zu retten.Ein ausgedehnter Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Schwarme an der Beppener Straße hat am Freitagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Mehrere Ortsfeuerwehren wurden gegen 6.35 Uhr alarmiert.

"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachbereich", berichtet Einsatzleiter und Schwarmes Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg. Die Personen, die sich noch im Gebäude befanden, konnten dieses allerdings verlassen. Der Rettungsdienst versorgte sie vorsorglich. Insgesamt acht Feuerwehren aus den Landkreisen Diepholz und Verden wurden zum Einsatzort alarmiert. Mehr als 110 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das benachbarte Gebäude verhindern, teilt Feuerwehrsprecher Christian Wolters mit. Das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werde

Brand Schwarme Feuerwehr Landwirtschaftliches Gebäude

