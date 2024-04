Brand in Wohnhaus in Istanbul: 29 Tote und Verletzte

Das Gouverneursbüro in Istanbul hat am Dienstagabend erstmals Details zu dem verheerenden Brand in einem 16-stöckigen Wohnhaus bekannt gegeben, bei dem bislang 29 Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt wurden. Das Feuer ist demnach um 12.47 (Ortszeit) in dem zentral gelegenen Stadtteil Besiktas ausgebrochen, in einem Viertel namens Gayrettepe.

Unter Berufung auf Feuerwehrangaben berichtete, sei der Brand womöglich durch eine Rohrexplosion ausgelöst worden, die während eines Schweißvorgangs in der Diskothek auftrat. Infolge der Explosion sollen für die Renovierung verwendete Fasermaterialien Feuer gefangen und zu zahlreichen Rauchvergiftungen geführt haben. Stundenlang kämpften Feuerwehrleute gegen Flammen in den unteren Stockwerken. Die Fassade des Gebäudes war von dichten Rauchschwaden bedeckt. Erst am späten Nachmittag gab der Gouverneur bekannt, dass das Feuer unter Kontrolle sei

