Brand in Schwandorf: Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand

Helle Aufregung herrschte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Regensburger Straße in Schwandorf . Im Wohnzimmer einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Schnell war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Schließlich mussten fünf Verletzte versorgt werden. Die betroffene Wohnung befand sich im 1. Stock über dem früheren indischen Restaurant „Ekam Bollywood“, gleich in Sichtweite zur Pfarrkirche Herz Jesu.

Laut Polizeimeister Florian Krettner von der Polizeiinspektion Schwandorf fing eine Couch Flammen. Warum der Brand ausgebrochen war, blieb zunächst unklar und muss ermittelt werden. Atemschutzträger konnten das Feuer jedenfalls schnell löschen.Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hatten laut Stadtbrandinspektor Klaus Brunner bereits alle Bewohner das betroffene Haus verlassen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatten sich laut Polizei drei Kinder und eine Frau in dem Haus aufgehalten. Sie erlitten durch eine Rauchgasvergiftung leichte Verletzunge

