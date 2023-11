Brand in Scheune: 1000 Heu- und Strohballen in Gaiberg in Flammen

In einer Scheune in Gaiberg im Rhein-Neckar-Kreis sind nach Polizeiangaben rund 1000 Heu- und Strohballen in Brand geraten. Menschen und Tiere wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt, wie ein Sprecher berichtete. Der Großeinsatz der Feuerwehr werde voraussichtlich bis in die frühen Dienstagmorgenstunden andauern, hieß es am Montagabend. Den Angaben zufolge könnte der Einsatz im Bereich der L600 und K4161 zu Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr führen.

Medienberichten zufolge entwickelte sich am Brandort starker Rauch. Warum das Feuer in der Scheune ausbrach, sei bisher nicht bekannt, berichtete der Sprecher. Der entstandene Sachschaden bei dem Brand in der Gemeinde südöstlich von Heidelberg liege voraussichtlich im hohen fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei am Abend mit

:

STERNDE: Feuer: Großbrand in Scheune bei HeidelbergGaiberg (lsw) - In einer Scheune in Gaiberg im Rhein-Neckar-Kreis sind nach Polizeiangaben rund 1000 Heu- und Strohballen in Brand geraten. Menschen und

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

STERNDE: Feuerwehreinsatz: Großbrand in Scheune: VerkehrsbeeinträchtigungenGaiberg (lsw) - In einer Scheune in Gaiberg im Rhein-Neckar-Kreis sind nach Polizeiangaben rund 1000 Heu- und Strohballen in Brand geraten. Menschen und

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

MZ_DE: 260 Kräfte bekämpften Brand: Scheune in Schwarzberg wurde Raub der FlammenGroße Waldbrandübung mit Forstministerin: Michaela Kaniber verfolgt Geschehen im Hubschrauber.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: 1000 ccm: Pro & Contra der Vierzylinder-GespanneAn den 1000er-Bahngespannen scheiden sich die Geister: Die Meinungen reichen von der Forderung nach kompletter Verbannung aus dem deutschen Bahnsport bis hin zur glühenden Verehrung und Zulassung für alle Bahnen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Bryan Staring: Letzte Hoffnung Superstock-1000-CupDie Saison 2016 mit Benjan Kawasaki im Superstock-1000-Cup könnte seine letzte Chance sein, sich für einen Platz bei einem Team in der Superbike-WM zu empfehlen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

BILD: Arbeitslose aus NRW: Ich spare 1000 Euro im MonatSeit sie ihren Job im Getränkemarkt an den Nagel hing, hat sie mehr übrig als zuvor.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »