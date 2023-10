Brand in Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen - Vier Verletzte

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen sind vier Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die Ursache für das in der Nacht auf Samstag im Keller des Hauses ausgebrochene Feuer noch unbekannt. Das Gebäude musste Polizeiangaben zufolge während der Löscharbeiten geräumt worden. Es sei ein Gesamtschaden über etwa 100 000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

