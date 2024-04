Brand in Kastelruth: Feuerwehr rettet Mensch und Tier aus brennender Scheune

Die Scheune brannte bereits lichterloh, doch das Vieh war noch im Inneren. Die Feuerwehr rückte zu einem mehrstündigen Einsatz an, um Mensch und Tier zu retten. Kastelruth – Bei einem Brand besteht Lebensgefahr für alle Lebewesen. Auf einem Bauerhof müssen deshalb nicht nur die Bewohner des Hofes, sondern auch die Tier e in Sicherheit gebracht werden. Schwierig, wenn eine ganze Scheune in Flammen steht.

So passierte es im beliebten Südtiroler Urlaubsort Kastelruth, berichtet das Nachrichtenportal . Die meterhohen Flammen brannten den Stall komplett nieder. Die Löschung durch die Feuerwehr dauerte mehrere Stunden.Die Feuerwehr wurde bereits am Freitag (5. April) gegen 12.30 Uhr alarmiert, die Einsatzkräfte von drei anderen Gemeinden der Umgebung am Fuße der Seiser Alm beteiligten sich an der Löschung. Die betroffene Scheune gehört zum Radauerhof in Kastelruth. Dieser wurde erst kürzlich mit einer Solaranlage versehe

Brand Kastelruth Feuerwehr Scheune Rettung Mensch Tier

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zeckenstift für Mensch und Tier: Was steckt hinter der Erfindung zu Zeckenentfernung?Eine Gruppe Hobbyforscher hat einen neuen Zeckenstift erfunden. Der Zeckendreher soll Zecken ohne quetschen aus der Haut drehen. Was ist dran?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Mensch und Tier gestalkt: „Problemkrokodile“ gefangenDie gefangenen Krokodile sollen in einer Krokodilfarm oder einem Zoo untergebracht werden.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Mensch und Tier gestalkt: 'Problemkrokodile' gefangen'Croc Country' wird die australische Region Queensland genannt. In den Gewässern lauern unzählige Krokodile. Zwei besonders gefährliche Exemplare müssen jetzt in den Zoo.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Mensch und Tier gestalkt: «Problemkrokodile» gefangen«Croc Country» wird die australische Region Queensland genannt. In den Gewässern lauern unzählige Krokodile. Zwei besonders gefährliche Exemplare müssen jetzt in den Zoo.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Mensch und Tier gestalkt: 'Problemkrokodile' gefangenTownsville - 'Croc Country' wird die australische Region Queensland genannt. In den Gewässern lauern unzählige Krokodile. Zwei besonders gefährliche Exemplare müssen jetzt in den Zoo.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Mensch und Tier gestalkt: «Problemkrokodile» gefangen„Croc Country“ wird die australische Region Queensland genannt. In den Gewässern lauern unzählige Krokodile. Zwei besonders gefährliche Exemplare müssen ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »