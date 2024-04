Brand in Istanbuler Nachtclub fordert 25 Todesopfer

Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Die Zahl der Verletzten war zunächst nicht klar. Der Brand war dem Gouverneursamt zufolge in den Mittagsstunden in den unteren Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden.

Der genaue Grund blieb unklar, das Feuer könnte aber bei Reparaturarbeiten ausgelöst worden sein, hieß es. Fünf Menschen seien bereits festgenommen worden, berichtete der Sender CNN Türk ohne weitere Details anzugeben. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleitet. Das Gebäude befindet sich im Istanbuler Stadtteil Besiktas

