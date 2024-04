Brand in Istanbul: Mindestens 25 Tote bei Feuer in Nachtclub

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Haus in Istanbul sind mindestens 25 Menschen gestorben. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Die Nachrichtenagentur AFP meldete 25 Tote und drei Verletzte.Das Feuer brach laut Anadolu in den unteren Geschossen eines 16-stöckigen Gebäudes aus, die als Nachtclub genutzt würden.

Das Haus befindet sich den Angaben zufolge im Bezirk Besiktas im europäischen Teil der Metropole. Der Nachtclub soll wegen einer Renovierung geschlossen gewesen sein. Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei den Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht. Der genaue Grund für das Feuer sowie die Identität der Opfer waren zunächst unklar. Das Gouverneursbüro kündigte eine Untersuchung des Brandes an. Fünf Personen seien zur Vernehmung festgenommen worden, sagte Justizminister Yilmaz Tun

