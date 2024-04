Brand in Istanbul: 15 Tote und mehrere Verletzte

Die Zahl der Toten nach einem Brand in der türkischen Metropole Istanbul ist inzwischen auf 15 Menschen angestiegen. Das Feuer war im Untergeschoss eines Wohngebäudes mit 16 Etagen ausgebrochen. Die genaue Ursache sowie die Identität der Opfer sind noch unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul ermittelt in dem Vorfall. Arbeits- und Brandschutzexperten sind vor Ort, um die Ursache des Brandes zu untersuchen.

Gegen fünf Verdächtige wurde ein Haftbefehl erlassen, darunter eine Person, die für die Renovierungsarbeiten verantwortlich war

