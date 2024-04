Brand in Hofkirchen bei Passau - Polizei äußert sich zum Auslöser

Nach dem Flammen-Inferno in der niederbayerischen Ortschaft Hofkirchen bei Passau, das fünf Häuser verschlang, hat sich die Polizei nun zu einem möglichen Auslöser des Brandes geäußert. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung würden derzeit nicht vorliegen, so die Ermittler am Dienstag (2. April). Fünf Mehrfamilienhäuser in Hofkirchen waren am Ostermontag (1. April) in Flammen aufgegangen. Die Bewohner konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Es dauerte Stunden, bis der Brand endgültig gelöscht war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ein Haus musste direkt abgerissen werden, für die anderen vier verhängte das Landratsamt ein Betretungsverbot

