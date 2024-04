Brand in historischem Gebäude in Kopenhagen

Der Brand in dem historischen Gebäude in der Kopenhagen er Innenstadt war in den Morgenstunden ausgebrochen. Hohe Flammen und riesige Rauchenwolken stiegen stundenlang aus der alten Börse. Die 400 Jahre alte Turmspitze stürzte durch das Feuer ein. Auch wegen des Kupferdaches, gestalte sich das Löschen schwierig, sagte die Feuerwehr . Der Brand hat nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile etwa die Hälfte des Gebäudes erfasst und ist noch nicht unter Kontrolle.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt sagte, es sei berührend, dass selbst Passanten den Einsatzkräften beim Retten von Kunstgegenständen zu Hilfe geeilt seien. Auch Handelskammerpräsident Brian Mikkelsen legte mit Hand an. Er sprach von einer nationalen Katastrophe.

Brand Historisches Gebäude Kopenhagen Feuerwehr Rettung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gebäude wurde restauriert: Historische Börse von Kopenhagen in FlammenFeuer-Schock in Kopenhagen: Die Börse, eins der Wahrzeichen der Stadt steht in Flammen. Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt, ...

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Wie ein Bugatti, ein Porsche und ein Ferrari in einem Garten in Zeuzleben gelandet sindDrei Luxusautos in einem Garten sorgen in Zeuzleben immer wieder für Verwunderung. Tüftler Manfred Herrmann erklärt, was es damit auf sich hat.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Ein Blick hinter die Kulissen, ein Auftritt in bekannter TV-Show und ein „Nein“ für BaumfällungenDie meistgeklickten lokalen Schlagzeilen plus das Wetter und die Informationen aus der Nachbarschaft: Alles Wichtige im schnellen Überblick.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ein Paderborner Youngster erlebt ein Drama beim Debüt, ein Meisterteam wird geehrtEin Zweitliga-Debüt ist eigentlich ein Grund zur Freude. SCP-Akteur Jascha Brandt war am Freitagabend nach dem Hertha-Spiel aber gar nicht zum Feiern zumute.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Brand in Dänemark: Historische Börse in Kopenhagen steht in FlammenSeit Dienstagmorgen brennt die historische Börse in Kopenhagen, kostbare Kunstwerke werden hinausgetragen. Ein Minister sagt: Das ist unser Notre-Dame-Moment.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Mehrere Gebäude in Auerbach in der Oberpfalz in Brand: Hoher sechsstelliger SchadenAlle 2 bis 3 Minuten brennt es in Deutschland in einer Wohnung.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »