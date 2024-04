Brand in Essener Wohn- und Geschäftsgebäude

Am Morgen des 02. April 2024 kam es in der Steeler Straße im Essener Südostviertel zu einem Entstehungsbrand in einem Treppenraum. Der Brandrauch breitete sich im Treppenraum des Wohn- und Geschäftsgebäudes aus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte machten sich bereits Bewohner auf den Balkonen bemerkbar, da der Fluchtweg über die Treppen abgeschnitten war. Die Feuerwehr Essen konnte den Entstehungsbrand mittels eines Kleinlöschgerätes sofort löschen.

Der Treppenraum wurde durch die vorgehenden Einsatzkräfte kontrolliert und im Anschluss belüftet. Die Bewohner auf den Balkonen wurden durch die Feuerwehr betreut. Zur Sicherheit wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Bei der Flucht aus dem Gebäude haben 16 Personen, darunter fünf Kinder, Rauchgase eingeatmet. Zur weiteren Untersuchung wurden die betroffenen Personen in die Kliniken der Stadt Essen transportiert. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Steeler Straße in beiden Richtungen gesperrt werden

