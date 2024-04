Brand in Einfamilienhaus: Ein Toter und drei Verletzte

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner wurden verletzt. Das Feuer wurde um Mitternacht gemeldet. Die Feuerwehr fand später zwei Menschen in den Trümmern.

Eine Frau konnte gerettet werden, für einen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die gerettete Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

