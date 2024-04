Brand in Berlin-Marzahn: 30 Menschen in Sicherheit gebracht

In der Poelchaustraße in Berlin-Marzahn hat es am Freitagabend gebrannt. 30 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, standen fünf Kellerverschläge eines zwölfstöckigen Hochhaus es in Flammen. Gegen 21.50 Uhr trafen die Feuerwehr leute ein, um den Brand zu löschen. Nach rund einer Stunde war das Feuer vollständig gelöscht. Die Feuerwehr war für mehr als drei Stunden mit 43 Kräften im Einsatz.

Durch die massive Rauchbildung musste das gesamte Treppenhaus sowie die anliegenden Treppenhäuser mit speziellen Lüftern belüftet werden. Verletzt wurde niemand. Unklar ist derzeit noch, wieso das Feuer ausgebrochen ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Brand Berlin-Marzahn Feuerwehr Hochhaus Sicherheit

