Brand beschädigt mehrere Fahrzeuge in Berlin

Mehrere Fahrzeuge sind in der vergangenen Nacht nach Angaben der Berlin er Polizei an der Wustrower Straße in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) bei einem Feuer beschädigt worden. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr die Flammen an einem Fahrzeug auf einem Parkplatz bemerkt und umgehend die Feuer wehr verständigt. Insgesamt wurden sieben weitere Fahrzeuge durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.Gemäß der Statistik der Polizei wurden im Jahr 2023 insgesamt 333 Brandstiftungen an Kfz mit 357 direkt angegriffenen Kfz registriert. 21 dieser Fälle wurden der Politisch motivierten Kriminalität und hier insbesondere dem Linksradikalismus zugerechne

Brand Fahrzeuge Berlin Feuer Polizei

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kfz-Meisterwerkstatt Venjacob wird zu Kfz-Meisterbetrieb Sebastian ElbergSebastian Elberg hat die Kfz-Meisterwerkstatt Venjacob übernommen und nennt sie nun Kfz-Meisterbetrieb Sebastian Elberg. Es ist seine zweite freie Kfz-Werkstatt und er bietet eine besondere Dienstleistung an. Elberg hat seine Ausbildung bei Mercedes-Benz absolviert und ist seit 2010 Kfz-Technikermeister. Er hat bereits eine Kfz-Werkstatt in Herzebrock übernommen und nutzt nun die Chance für eine zweite Werkstatt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Polizei beschlagnahmt Fahrzeuge nach illegalem AutorennenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Fotos aus dem Kreis Viersen: Diese Fahrzeuge zog die Polizei aus dem VerkehrDieser Golf war nur mit zwei Spanngurten gesichert. Verkehrspolizisten untersagten die Weiterfahrt im Kreis Viersen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

'Car-Freitag' in Hamburg: Polizei kontrolliert FahrzeugeDer Karfreitag ist inzwischen zum Großereignis für die Tuningszene geworden. In Hamburg gab es zum 'Car-Freitag' ein Treffen mit Hunderten Fahrzeugen in Allermöhe.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Großkontrolle in Stuhr: Polizei überprüft 97 FahrzeugeDie Polizei hat am Donnerstag bei einer Großkontrolle insgesamt 97 Fahrzeuge überprüft. Drei Fahrer mussten danach ihre Fahrt beenden.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

NRW: Polizei will PS-starke Fahrzeuge am „Car-Freitag“ kontrollieren​Der Karfreitag ist eigentlich ein stiller Feiertag – der „Car-Freitag“ der Tuner und Poser aber so gar nicht. Das führt seit Jahren zu Konflikten. Die Polizei ist vorbereitet.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »