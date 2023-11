Bradley Smith (KTM): «Die Top-10 sind viel verlangt»

Smith büßte 0,592 sec auf die Q1-Bestzeit seines Teamkollegen ein. «Wir waren nicht so schlecht, wie es aussah. Mein FP4 lief mit Platz 13 wirklich gut. Ich fühlte mich auf dem Bike sehr gut. Im Qualifying waren meine ersten Sektoren sehr gut, ich ließ dann aber nicht genug Platz zwischen Miller und mir. Doch ich rechnete auch nicht damit, dass ich Miller einholen könnte. Das kostete mich eine halbe Sekunde. Danach machte ich noch ein paar Fehler.

Die KTM-Piloten steigerten sich vom Freitag zum Samstag deutlich. Wurden große Änderungen am Bike vorgenommen? «Nicht wirklich. Das ist seltsam. Diese Strecke hat ein Eigenleben. Als der Grip besser wurde, steigerten auch wir uns. Am Freitag ließ ich zudem keine neuen Reifen mehr aufziehen, denn ich erwartete am Samstag Regen und wollte jede Session für die Arbeit an der Rennpace nutzen. Alle trockenen Sessions am Samstag waren ein Bonus.

