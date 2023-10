Bradley Smith: «Jedes Werk sucht den neuen Márquez»

Bradley Smith hat im November in Valencia mit Platz 11 den fünften Rang in der Konstrukteurs-WM für KTM (vor Aprilia) geretttet, er war vor zwei Wochen beim GP von Deutschland Zehnter vor Andrea Iannone, er hat zwei Podestplätze (mit Tech3-Yamaha) in der MotoGP-WM erreicht, er war vor drei Jahren in dieser Kategorie WM-Sechster.Der Engländer wird nach dieser Saison keinen Stammplatz mehr haben.

Zarco galt im Frühjahr als Mann der Stunde. Er brachte die Yamaha-Stars Rossi und Viñales wochenlang ins Grübeln.Aber der Franzose war längst mit KTM einig. Es ist eine seltsame Situation. Der 19-jährige Quartararo hat einen MotoGP-Vertrag, der 20-jährige Mir auch. Aber du stehst mit 27 Jahren ohne Vertrag da, Scott Redding mit 15, Stefan Bradl ist mit 28 Jahren Testfahrer geworden. Jonas Folger ist außer Gefecht. Vier Fahrer aus der ehemaligen MotoGP Academy sind weg. Danny Webb fährt schon längst nur mehr gefährliche Road Races.

Ja. Richtig, genau das ist es, was sich abspielt. Aber die Welt dreht sich weiter. Und wenn sich die Erde wieder einmal um die eigene Achse gedreht hat, werden wieder andere Situationen erleben. ?Am Ende des Tages sieht es so aus: Alle Hersteller haben Angst, den nächsten Marc Márquez zu verpassen.Die Wahrheit ist: Wenn du mich fragst, gibt es einen neuen Márquez, dann antworte ich: NEIN. headtopics.com

Ja, mir gefallen ja Kollegen wie Danilo Petrucci, der auf unkonventionelle Art Ducati-Werksfahrer wurde. Er hat jahrelang die Loyalität von Ducati genossen. Er hat Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Auch Dovizioso ist bei Ducati nicht über Nacht zum Siegfahrer geworden. Er hat erst in seiner fünften Saison Rennen gewonnen.

Der GP-Sport wird immer teurer, die Budgets steigen. Die Werke suchen Abkürzungen zum Erfolg. Ducati hat es mit Lorenzo auch auf diesem Weg versucht.

