Bradl erzielt besten Startplatz der Saison

Achter Startplatz in der zweiten Reihe, erstmals in dieser Saison bester Deutscher im 125-ccm-Qualifying – bei (19) geht es aufwärts. «Am Anfang war es schwierig, es war nass und deshalb eine Frage des Risikos», schilderte der Aprilia-Werkspilot aus dem Viessmann-Kiefer-Team. «Wir haben zehn Minuten gewartet und dann nur 30 der 40 Minuten für das Zeittraining genützt. Ich bin mit Regenreifen rausgefahren und habe mir die Verhältnisse angeschaut.

Ich habe gleich gesehen, dass die Piste bis zu den letzten Trainingsminuten ziemlich trocken wird. Auf jeden Fall zu trocken für Regenreifen», berichtete der Bayer. Deshalb ging Bradl nach einem Boxenstopp mit einem Intermediates-Set-up und Intermediates-Reifen (geschnittene Slicks) hinten und vorne wieder auf die Piste. «Ich habe mit dem Rausfahren bis circa elf Minuten vor Schluss gewartet», schilderte Bradl. «Ich habe mich von Runde zu Runde gesteigert und in den letzten drei Runden richtig attackier

