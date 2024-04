Botswanas Präsident schlägt Deutschland vor, 20.000 Elefanten abzunehmen

In einem ungewöhnlichen Streit hat Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi Deutschland und insbesondere Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ins Visier genommen. Nach Informationen der „“ soll Masisi vorgeschlagen haben, 20.000 Elefanten an Deutschland abzugeben – eine Reaktion auf Lemkes Pläne, die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika einzuschränken oder ganz zu verbieten.

„Es ist sehr einfach, in Berlin zu sitzen und eine Meinung zu haben zu unseren Angelegenheiten in Botswana“, kritisierte Masisi in der „Welt“. Der Vorschlag der Ministerin, den Import von Trophäen einzuschränken, würde seiner Meinung nach eher Armut und Wilderei fördern. Er sieht in der Jagd ein wirksames Instrument zur Kontrolle der Elefantenpopulation, die in Botswana aufgrund langjähriger Artenschutzmaßnahmen stark angestiegen ist und seiner Meinung nach zu erheblichen Problemen führt. Die Überpopulation der Elefanten führe zu tödlichen Unfällen, zur Verwüstung von Dörfern und zur Vernichtung von Ernte

