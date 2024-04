Botswanas Präsident kritisiert geplantes Verbot von Jagdtrophäen

Der Präsident von Botswana kritisiert das geplante Verbot von Jagdtrophäen und fordert Deutschland auf, 20.000 Elefanten aufzunehmen. Eine Journalistin hat in Afrika recherchiert und ein Buch über den Konflikt zwischen Naturschutz und den Bedürfnissen der Menschen geschrieben.

Es geht um das Ziel, 30 Prozent der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen und die Proteste der betroffenen Menschen dagegen.

