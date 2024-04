Botswanas Präsident bietet Deutschland 20.000 Elefanten an

Das "Angebot" von Botswanas Präsident, 20.000 Elefanten an Deutschland zu schicken, sorgt für Schlagzeilen. Doch es offenbart auch eine große Frustration Botswanas mit dem Westen.Eine Elefantenherde im Londoner Hyde Park oder gar im Berliner Tiergarten? Eine Sehenswürdigkeit wäre das allemal. Kippen würde die Stimmung aber wohl spätestens dann, wenn die Elefanten Zäune einreißen, Menschen zertrampeln und wertvolle Ressourcen zerstören. In Botswana kommt das vor.

Das Land hat die größte Elefantenpopulation in Afrika, 130.000 Elefanten leben hier laut African Wildlife Foundation. Zu viele, sagt Präsident Mokgweetsi Masisi und dazu: Man könne Deutschland gerne welche abgeben. 20.000 will er nach Deutschland "verschenken", erklärte er gegenüber der "Bild". Im März hatte Botswanas Umweltminister Dumizweni Mthimkhulu ein ähnliches Angebot an London unterbreite

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Botswanas Präsident schlägt Deutschland vor, 20.000 Elefanten abzunehmenBotswanas Präsident Mokgweetsi Masisi hat vorgeschlagen, 20.000 Elefanten an Deutschland abzugeben, als Reaktion auf Pläne zur Einschränkung der Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika. Masisi sieht in der Jagd ein wirksames Instrument zur Kontrolle der Elefantenpopulation in Botswana.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi will 20.000 Elefanten nach Deutschland schickenDie Grünen wollen Jagd-Trophäen aus Afrika verbieten. Deswegen ist Botswanas Präsident jetzt sauer und will uns 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Botswanas Präsident kritisiert geplantes Verbot von JagdtrophäenDer Präsident von Botswana übt scharfe Kritik an der grünen Umweltministerin und fordert Deutschland auf, Elefanten aufzunehmen. Eine Journalistin hat ein Buch über den Konflikt zwischen Naturschutz und den Bedürfnissen der Menschen geschrieben.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Erster Afrika-Präsident sagt: Deutschlands Migrationspolitik ist irre!Botswanas Präsident Masisi rechnet mit Deutschlands Asylpolitik der offenen Grenzen ab.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Zum Tod von Kay Bernstein: Ein Ultra als Präsident, als Präsident ein UltraKay Bernstein war nur anderthalb Jahre Präsident von Hertha BSC. Trotzdem hat er den Verein durchdrungen und geprägt. Jetzt ist er im Alter von nur 43 Jahren überraschend gestorben.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ukrainische Männer in Deutschland: Das Vertrauen in Präsident Selenskyj ist wegZahlreiche geflüchtete Ukrainer ringen mit der Frage der Wehrpflicht in der Heimat und der Sehnsucht nach ihrem Zuhause. Der Tagesspiegel hat mit zwei Männern gesprochen, die in Berlin leben.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »