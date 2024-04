Borussia Dortmund verliert gegen VfB Stuttgart und zittert um Champions-League-Qualifikation

Borussia Dortmund hat bei seinem großen Stadion-Jubiläum eine ganz bittere Niederlage kassiert und zittert um die erneute Champions-League-Qualifikation . Der BVB verlor gegen den bestens organisierten VfB Stuttgart in einem lange enttäuschenden Topspiel mit 0:1 (0:0) und rutschte hinter RB Leipzig auf den fünften Tabellenplatz ab. In drei Wochen kommt es zum direkten Duell - mit womöglich entscheidendem Charakter.

Damit riss in den kniffligsten Saisonwochen auch die Dortmunder Siegesserie nach fünf Pflichtspielen, am Mittwoch steht das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Atletico Madrid an. Der VfB hingegen darf dank des 24. Saisontores von Top-Torjäger Serhou Guirassy (64.) sein Comeback auf der ganz großen Fußball-Bühne planen. Das Duell stand also im Zeichen des Kampfes um die Qualifikation zur Königsklasse, für viele auf dem Platz war es überdies ein Bewerbungsspiel für den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann - und der BVB zelebrierte ein Jubiläu

