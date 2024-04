Borussia Dortmund verliert gegen VfB Stuttgart

Borussia Dortmund hat im Kampf um ein Ticket für die Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der BVB verlor das Topspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:1. Nach dem Gegentor von Serhou Guirassy (64.) vor 81 365 Zuschauern rutschte der BVB auf Rang fünf ab. Das macht wenig Mut für das Viertelfinal-Hinspiel in der europäischen Königsklasse am Mittwoch bei Atlético Madrid. Dagegen gelang den Gästen ein weiterer großer Schritt Richtung Champions League .

Nicht zuletzt dank des fünften Bundesliga-Auswärtssieges in Serie (Vereinsrekord) beträgt der Vorsprung des Tabellendritten auf den Fünften bereits sieben Zähler. Nach Punkten zogen die Schwaben mit dem FC Bayern gleich. Zum ersten Mal seit zehn Jahren feiert Borussia Dortmund bei Bayern München mal wieder einen Bundesliga-Sieg

