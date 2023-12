Borussia Dortmund trifft auf Mainz 05 zum Abschluss des Jahres

Zum Abschluss des Jahres trifft Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf Mainz 05. Der Gegner, der dem aktuell kriselnden BVB die Meisterschaft kostete. Von Sebastian Hochrainer Fast alles deutete vor etwa sieben Monaten darauf hin, dass das Jahr 2023 in positiver Hinsicht ein ganz besonderes für Borussia Dortmund wird. Stattdessen beendet der BVB am Dienstag (19.12.

2023) tatsächlich ein Jahr, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten dürfte - jedoch werden die Erinnerungen dann doch von negativer Natur sein. Dass dem so ist, liegt zu einem großen Teil an Mainz 05. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison trotzten die Rheinhessen dem damaligen Bundesliga-Tabellenführer ein 2:2-Unentschieden ab und ermöglichten so dem FC Bayern München, der gleichzeitig beim 1. FC Köln gewann, den elften Meistertitel in Serie. Doch erst die Monate danach zeigten, wie nachhaltig dieser Rückschlag für den BVB war. Entsprechend könnte sich am Dienstag in der Bundesliga beim Wiedersehen von Dortmund und Mainz der Kreis der Krise schließe





