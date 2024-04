Borussia Dortmund muss im Champions-League-Rückspiel gegen Atletico Madrid einen knappen Rückstand aufholen

Dazu dürfte es Qualitäten brauchen, die vor allem Marcel Sabitzer hat. Am Samstag im Borussen-Duell hatte Marcel Sabitzer in der 50. Minute mal wieder seine ganze Coolness gezeigt. Locker und leicht verwandelte er einen vermeintlichen Starfstoß zum 3:1 für den BVB - Keeper Jonas Omlin im Gladbacher Tor war erfolglos gesprungen. Was die beiden aber nicht mitgekriegt hatten: Das dritte Sabitzer-Tor an diesem Nachmittag zählte nicht, Schiedsrichter Florian Badstübner pfiff Sabitzer zurück. Der VAR hatte sich gemeldet und um genaueres Nachsehen gebeten. Das vermeintliche Foul von Keeper Omlin war gar keines. Ganz richtig nahm der Schiri die Entscheidung zurück - Sabitzer blieb bei seinen zwei Treffern. 'Alles entspannt', meinte der Österreicher nach der Partie und erklärte in seinem unnachahmlichen Schmäh: 'Wir haben alle kurz geschmunzelt