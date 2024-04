Borussia Dortmund kann wieder auf Stammtorhüter Kobel setzen

Borussia Dortmund kann wieder auf seinen Stammtorhüter Gregor Kobel setzen. "Er konnte seit Sonntag sein Pensum im Training deutlich steigern, sodass er seit Dienstag das komplette Mannschaftstraining absolviert hat und dementsprechend steht er für uns wieder zur Verfügung", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag ab 18.30 Uhr.

Kobel fehlte jüngst beim Sieg bei Bayern München (2:0) wegen eines nicht vollständig auskurierten Magen-Darm-Infekts, das 3:1 gegen Eintracht Frankfurt zwei Wochen zuvor hatte er verletzt verpasst. Dort vertrat ihn jeweils Alexander Meyer. Angreifer Donyell Malen könnte dagegen beim Duell gegen den Tabellendritten am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund fehlen. Der Niederländer sei am Mittwoch "immer noch nicht beschwerdefrei" gewesen, daher werde es "eng" für Samsta

Borussia Dortmund Stammtorhüter Gregor Kobel Verletzung Donyell Malen Vfb Stuttgart

