Borussia Dortmund in finanziellen Schwierigkeiten

Borussia Dortmund hatte sich seine großen Erfolge der 90er Jahre teuer erkauft. Vor 20 Jahren enthüllten der kicker und die"SZ", dass dem Traditionsklub die Pleite drohte. Ein Fußball-Wirtschaftskrimi.Kurz vor Feierabend am vierten Advent des Jahres 2003 kippt die Stimmung in Deutschlands Sportredaktionen von weihnachtlich-besinnlich auf hektisch-betriebsam.

In brisanten Vorabmeldungen berichten der kicker und die"Süddeutsche Zeitung" darüber, dass Borussia Dortmund in schlimmen finanziellen Schwierigkeiten steckt und sich beim Londoner Investmentbanker Stephen Schechter um eine Anleihe von bis zu 100 Millionen Euro bemüht. Wenige Stunden später nehmen Präsident Dr. Gerd Niebaum und Manager Michael Meier in einer eilig einberufenen Pressekonferenz dazu Stellung. Ihre Gesichter an diesem 22. Dezember: so bleich wie der Mond. Dortmunds Bosse fühlen sich gekränkt, sie schimpfen und drohen mit rechtlichen Konsequenzen. Eine schöne Bescherung, so kurz vor dem Weihnachtsfes





kicker_BL » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Borussia Dortmund unter Druck vor Spiel gegen RB LeipzigBorussia Dortmund steht vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig unter Druck. Personelle Probleme erschweren die Vorbereitung - und öffnen eine Tür für U-17-Weltmeister Paris Brunner.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Drei Dinge, die bei Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund auffielen: Das Kaninchen entkommt der SchlangeBorussia Dortmund parkt gegen Bayer Leverkusen den viel zitierten Bus. Am Ende springt ein glückliches 1:1 heraus. Drei Dinge, die auffielen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Borussia Dortmund: Kehl spricht über aktuelle Lage und Trennung von StanicBVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt ein exklusives Interview über die aktuelle Lage des Vereins, das Pokalspiel in Stuttgart und die Trennung von Slaven Stanic.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:2 | 14. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Borussia Dortmund - RB Leipzig

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Borussia Dortmund löst vorzeitig das Achtelfinalticket in der Champions LeagueBorussia Dortmund gewinnt gegen AC Mailand und sichert sich vorzeitig das Achtelfinalticket in der Champions League. Mit einer starken Leistung und einem jungen Spieler gelingt der Durchbruch in der schwierigen Gruppe.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Borussia Dortmund wird Gruppensieger mit 1:1 gegen Paris St. GermainBorussia Dortmund sichert sich mit einem 1:1 gegen Paris St. Germain den Gruppensieg in der Champions League. PSG zieht ebenfalls ins Achtelfinale ein, da Newcastle nicht gewinnt. Das Spiel war von vielen Chancen und spektakulären Aktionen geprägt.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »