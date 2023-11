Borussia Dortmund - Bayern München : | 10. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOCUSONLINE: Bayern München bereitet sich auf Topspiel gegen Borussia Dortmund vorTrainer Thomas Tuchel hat die schwierige Aufgabe, die Pflichtaufgabe im Pokal zu meistern und gleichzeitig sein Personal für den Klassiker zu schonen. Leon Goretzka und Serge Gnabry stehen den Bayern erneut zur Verfügung, während einige Spieler noch auf der Kippe stehen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: DFB-Pokal: FC Bayern und Borussia Dortmund treten auswärts anDer FC Bayern und Borussia Dortmund spielen im DFB-Pokal gegen Drittligisten. Der SC Freiburg empfängt den Zweitligisten SC Paderborn. Mainz 05 ist bei Hertha BSC nur leicht favorisiert. Eintracht Frankfurt reist zum drittklassigen Viktoria Köln. Ligainterne Duelle finden zwischen Kiel und Magdeburg sowie Nürnberg und Rostock statt.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: FC Bayern München: Die größten Bayern-Blamagen im DFB-PokalDer FC Bayern München konnte zwar schon häufig den DFB-Pokal gewinnen, hat sich aber auch schon oft übel blamiert.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Bundesliga: Frings rechnet mit Vierkampf um MeisterschaftDortmund - Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München sieht Ex-Nationalspieler Torsten Frings zwei andere Teams

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Talent Paris Brunner vor Rückkehr ins Training bei Borussia DortmundDas suspendierte Stürmertalent Paris Brunner steht offenbar vor einer Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb bei Borussia Dortmund. Eine Bestätigung des Vereins wird erwartet.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: DFB-Pokal: Borussia Dortmund besiegt HoffenheimDortmund - In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Die Mannschaften kamen gut ins Spiel, es entwickelte sich ein interessanter Schlagabtausch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕