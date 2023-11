Börse Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Sonova (+ 2,68 Prozent auf 214,50 CHF), Alcon (+ 2,63 Prozent auf 64,82 CHF), Richemont (+ 2,05 Prozent auf 106,90 CHF), Logitech (+ 1,72 Prozent auf 71,16 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 30,44 CHF).

