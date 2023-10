Börse Frankfurt zum Wochenstart: DAX nach Inflationsdaten weiter mit Gewinnen

Der DAX eröffnete bei 14.770,95 Punkten um 0,57 Prozent höher und legt derzeit um 0,36 Prozent auf 14.740,61 Zähler zu. Er entfernt sich damit wieder ein Stück vom jüngsten Tief seit März bei 14.630 Punkten. Anleger blicken weiter auf den Nahen OstenDie Lage im Nahen Osten hat die Börsen weiterhin im Griff.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarteten einen Rückgang des BIP um 0,3 Prozent. Zudem sind für die deutschen Investoren die Verbraucherpreise von Interesse. Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 4,5 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen vermeldete.

Börse Frankfurt zum Wochenstart: DAX beginnt Montagshandel mit GewinnenAm Montag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zunächst mit positivem Vorzeichen. Weiterlesen ⮕

Börse Frankfurt zum Wochenstart: DAX zeigt sich im Montagshandel mit GewinnenAm Montag präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt zunächst mit positivem Vorzeichen. Weiterlesen ⮕

Börse in Frankfurt: Dax stabilisiert über 14.700 PunktenFrankfurt/Main - In weiterhin schwierigem Umfeld hat sich der Dax am Montagvormittag zunächst stabilisiert. In der ersten Handelsstunde legte der Weiterlesen ⮕

Börse in Frankfurt: Dax stabilisiert - Ereignisreiche Woche steht bevorFrankfurt/Main - Im weiterhin schwierigen Umfeld hat sich der Dax am Montagmorgen zunächst stabilisiert. Kurz nach dem Start auf Xetra legte der Weiterlesen ⮕

Börse in Frankfurt: Dax stabil über 14.700 PunktenFrankfurt/Main - In weiterhin schwierigem Umfeld hat sich der Dax am Montagvormittag zunächst stabilisiert. In der ersten Handelsstunde legte der Weiterlesen ⮕

Das Wichtigste zum Wochenstart an der BörseDiese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. Weiterlesen ⮕