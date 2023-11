Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Handelsstart

Die Tops und Flops im TecDAX Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 3,78 Prozent auf 68,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,50 Prozent auf 26,93 EUR), TeamViewer (+ 3,24 Prozent auf 14,67 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,60 Prozent auf 82,18 EUR) und Siltronic (+ 2,45 Prozent auf 81,45 EUR).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärkerDer MDAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start freundlichMachte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Zuversicht in Frankfurt: So performt der TecDAX am DienstagmittagDer TecDAX performt heute positiv.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der GewinnzoneDer TecDAX verzeichnete am Dienstag Kursgewinne.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit KursplusAktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags im PlusAktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕