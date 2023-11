Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Die Tops und Flops im MDAX Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Lufthansa (+ 6,83 Prozent auf 7,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,86 Prozent auf 112,00 EUR), Delivery Hero (+ 5,52 Prozent auf 25,73 EUR), Scout24 (+ 4,31 Prozent auf 61,02 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,50 Prozent auf 26,93 EUR).

