Börse Frankfurt dank Fed-Entscheid im Aufwind: DAX steigt klar über runde Marke von 15.000 Punkten

"Die Fed muss viele Zeitverzögerungen bei dem Einsatz ihrer Politik berücksichtigen und tut gut daran, in dem volatilen Umfeld eine ruhige Hand zu bewahren", sagte Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Daten auch im Dezember keine Zinserhöhung nahelegen", ergänzte er. Damit dürften die Eindeckungen von Leerverkaufspositionen zunächst weitergehen und die Aktienmärkte treiben.

