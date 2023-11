Börse: Das lässt den DAX jetzt kräftig nach oben schießen - Aktien von Fresenius und Lufthansa im Fokus

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

BOERSEONLINE: Börse: Das macht Anlegern beim DAX wieder Sorgen - Aktien von Commerzbank und Knorr-Bremse im FokusDer DAX startete am Dienstag verhalten, belastet durch schwache Signale aus der chinesischen Industrie. Aktien von Knorr-Bremse und Commerzbank stehen im Fokus.

BOERSEONLINE: Börse: Das bewegt den DAX vor der Fed-Sitzung – Aktien von Zalando und AMD im FokusDie Aktien von GSK und AMD stehen im Fokus: GSK erfreut mit starkem Quartal und hebt Jahresziele an. AMD setzt Hoffnungen auf neuen KI-Chip.

FINANZENNET: Fresenius-Aktie legt zu: Fresenius beginnt mit Konzernumbau - Verkauf von peruanischem KrankenhausmarktDer Krankenhausbetreiber und Medikamentenanbieter Fresenius beginnt im Zuge des Konzernumbaus mit dem Verkauf erster Geschäfte.

FINANZENNET: Fresenius-Aktie: Fresenius traut sich beim Ergebnis mehr zuDer Gesundheitskonzern Fresenius ist dank einer guten Entwicklung seiner beiden Operating Companies Kabi und Helios optimistischer mit Blick auf die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr geworden.

