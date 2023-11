Borkenkäferbefall im Nationalpark Bayerischer Wald

In der sogenannten Management-Zone rund um den Nationalpark Bayerischer Wald, also den Randzonen rundherum, sind heuer bis Mitte November schonUm die angrenzenden Privatwälder vor einem Übergreifen des Borkenkäfers zu schützen, werden befallene Fichten in einem 500 bis 1.000 Meter breiten Streifen rund um den Park gefällt und abtransportiert oder zumindest entrindet. Das tötet die Larven des Borkenkäfers.

Ob der Nationalpark genug gegen die Ausbreitung unternimmt, darüber gibt es momentan Diskussionen mit den Privatwaldbesitzern. Aber auch wer keinen Wald besitzt, kann die Bilder des sterbenden Waldes oft nur schwer ertragen. Ein besonders betroffenes Waldgebiet ist momentan vor allem der Große Falkenstein bei Zwiesel. Der beliebte Wanderberg sieht seit Monaten nicht mehr grün, sondern braun und grau aus. Denn in den Natur-und Kernzonen des Nationalparks, wird der Käfer nicht bekämpft und befallene Bäume nicht entfernt.Der Nationalparkleiterin Ursula Schuster liegen die Nöte und Gefühle der Menschen in der Region am Herze





