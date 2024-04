Borkenkäfer: Bayerns Waldbesitzer sollen befallene Fichten entfernen

Es ist ungewohnt mild - das freut nicht nur viele Menschen. Auch die für Fichten besonders gefährlichen Borkenkäfer lockt das Wetter hervor. Mit möglicherweise schlimmen Folgen für die Bäume. Fichten wälder zu erheblichen Problemen führen: Durch das anhaltend warme Frühlingswetter steht nach Angaben des Forstministerium s in den nächsten Wochen der erste Schwärmflug des Borkenkäfer s an.

"Bayerns Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sollten nun dringend alle befallenen Fichten aus dem letzten Herbst sowie Schneebruch- oder Sturmschäden beseitigen", hieß es am Freitag in München.in den Wäldern sei bereits jetzt sehr groß - durch die warme und trockene Witterung in den vergangenen Jahren habe der Käfer eine sehr hohe Population aufbauen und gut überwintern können, hieß es weiter. "Waldbesitzern wird deshalb empfohlen, die nächsten Wochen zu nutzen, um ihre Wälder intensiv und regelmäßig zu kontrolliere

Borkenkäfer Bayern Waldbesitzer Fichten Schwärmflug Forstministerium

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tote Fichten fahren SeilbahnUm die Natur zu schonen, werden Fichtenstämme schwebend abtransportiert

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Umstrittenes Waldgesetz: FDP und Waldbesitzer stellen sich gegen ÖzdemirEs hat viel geregnet, doch deshalb geht es den Bäumen nicht besser, sagen die Waldeigentümer. Für Ärger sorgt nun auch noch das neue Bundeswaldgesetz, das Minister Cem Özdemir plant. Der Koalitionspartner FDP stellt sich quer und bremst das Vorhaben aus.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Waldbrand in Tirol: Auch der Borkenkäfer ist schuldEin Feuer im Pustertal hat 6,5 Hektar Wald zerstört. Immer wieder gab es neue Flammenherde, weil Trockenheit und Borkenkäfer-Befall die Bäume schwächen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Der Borkenkäfer kommt - wie sich die Staatsforsten rüstenDie Bayerischen Staatsforsten rüsten sich, um die Ausbreitung der Borkenkäfer zu verhindern. Der milde Winter hat die Ausbreitung des Schädlings begünstigt.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

„Das explodiert“: Förster warnt vor Borkenkäfer-Invasion in bayerischen WäldernIn den Wäldern des Landkreises Rosenheim droht wegen der starken Schneefälle im Dezember 2023 eine Borkenkäferplage. Förster warnen vor einer Katastrophe.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Naturschutz: Der Borkenkäfer kommt: Wie sich die Staatsforsten rüstenRegensburg (lby) - Frostfreie Nächte und Temperaturen über der 16-Grad-Marke - das sind die Bedingungen, bei denen die Borkenkäfer ausschwärmen. Die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »