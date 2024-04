Boris Becker besucht das Rolex Masters in Monte Carlo

29 Jahre nach 'schlimmster Niederlage' Tennis legende Boris Becker hat zusammen mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro das Rolex Masters in Monte Carlo besucht, das am Sonntag der griechische Tennis profi Stefanos Tsitsipas gewonnen hat. Während der den Norweger Casper Ruud deutlich mit 6:1 und 6:4 schlug, zeigte sich Becker im Publikum ganz entspannt. Dabei hatte er dort einst seine 'schlimmste Niederlage' erlitten, wie er es einmal beschrieb. Am 30.

Boris Becker verfolgte das Finale im lässigen Look mit hellblauen Hemd und weißen Jackett, scherzte mit anderen Zuschauern, knipste Fotos mit seinem Handy und genoss den sonnigen Tag ganz offensichtlich an der Seite seiner Lebensgefährtin. Auf seiner Instagramseite postete er mehrere Impressionen vom letzten Wochenende des Monte Carlo Masters. Auf einem Foto posierte er strahlend neben Lilian de Carvalho Monteiro, die ein Minikleid und Sonnenbrille trug.

Boris Becker Tennis Rolex Masters Monte Carlo Stefanos Tsitsipas

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lilly Becker erhebt Unterhaltsvorwürfe gegen Boris Becker!Boris Becker ist Vater von vier Kindern – mit Lilly Becker hat er einen Sohn. Anscheinend zahlt er jedoch keinen Unterhalt für ihn...

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Prinzessin Alexandra: Turtelalarm bei den Rolex Monte-Carlo MastersRoyal-News im GALA-Ticker: Prinzessin Alexandra genießt Tennis-Wochenende mit Freund Ben-Sylvester Strautmann.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo Rolex Masters: U. Humbert gegen C. Ruud - Liveticker - ViertelfinaleLiveticker vom Spiel Ugo Humbert gegen Casper Ruud vom 12.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo Rolex Masters: H. Rune gegen J. Sinner - Liveticker - ViertelfinaleLiveticker vom Spiel Holger Rune gegen Jannik Sinner vom 12.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo Rolex Masters: S. Tsitsipas gegen K. Khachanov - Liveticker - ViertelfinaleLiveticker vom Spiel Stefanos Tsitsipas gegen Karen Khachanov vom 12.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo Rolex Masters: A. Zverev gegen S. Tsitsipas - Liveticker - AchtelfinaleLiveticker vom Spiel Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas vom 11.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »