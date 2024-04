Boom der Balkonkraftwerke: Immer mehr Deutsche setzen auf Solarzellen

📆 07.04.2024 10:17:00

📰 nwnews ⏱ Reading Time:

26 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 31%

Publisher: 68%

Balkonkraftwerke,Solarzellen,Energiewende

An immer mehr deutschen Balkonen hängen Solarzellen. In den vergangenen Jahren haben die sogenannten Balkonkraftwerke einen regelrechten Boom erlebt, sind sie doch eine relativ einfache und bezahlbare Möglichkeit selbst für Mieter, sich an der Energiewende zu beteiligen oder einfach Stromkosten zu sparen. Auch die Politik beschäftigt sich mit den steckerfertigen Solaranlagen, wie die Geräte korrekt heißen. An einigen Stellen hakt es dabei aber noch. Ein Blick auf Stand, Entwicklung und Zukunft