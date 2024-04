Boni vor Comeback im Pokal-Halbfinale von Bayer Leverkusen

Stürmer Victor Boniface steht im Pokal-Halbfinale von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (20.45 live auf Sky) vor einem Comeback. Der Nigerianer, der wegen einer Adduktorenverletzung im Jahr 2024 noch keine Minute gespielt hat, zählt gegen den Zweitliga-Dritten auf jeden Fall wieder zum Aufgebot.'Boni steht im Kader', sagte Trainer Xabi Alonso am Tag vor dem Spiel: 'Ich weiß nicht, wie lange er spielen kann.

90 Minuten nicht, 45 vielleicht auch nicht, aber vielleicht 30. Er hat eine super Reha absolviert. Er hat eine starke Mentalität und kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen.' Mit zehn Treffern in der Bundesliga und 16 in allen Wettbewerben ist Boniface immer noch der beste Torschütze der Leverkusener in dieser Saison. 'Eine super Chance'Das Halbfinale gegen Düsseldorf bietet für Bayer aus Alonsos Sicht 'eine super Chance' und das Erreichen des Finals 'eine große Motivation

