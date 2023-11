Boiling Point: Ein ambitioniertes Open-World-Spiel, das nicht ganz gelungen ist

Es gab mal ein derart ambitioniertes Open-World-Spiel , dass selbst Far Cry davor den Hut ziehen sollte. Doch in der Realität kam es anders. Der Weg zur modernen Open World war manchmal ziemlich steinig. Jahre vor der Ubisoft -Formel, vor GTA 4 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild gab es immer wieder mutige Experimente, offene Welten zu erschaffen. Und naja, manchmal war die Idee deutlich besser als die Umsetzung..

Der Ego-Shooter packte sich 2005 ein paar ziemlich dicke Argumente auf die Packung: eine 450 km² große, tropische Open World, Arnold Vosloo (Die Mumie) als Coverstar, allerlei Rollenspielmechaniken der Marke Skyrim und Horden von Banditen, Drogenmafiosi und korrupten Regierungsmitgliedern, damit die eigene Knarre auch was zu tun bekommt. Boiling Point wirkte in vielerlei Hinsicht wie ein The Elder Scrolls im modernen Setting: Dialogoptionen, Fraktionen, Freiheit, ein riesiger, dynamischer Sandkasten, den ihr nach Lust und Laune erkunden und manipulieren könnt. Ein Konzept, das selbst heute noch für leuchtende Augen sorgen kan





