Boeing zahlt Alaska Airlines 160 Mill. Dollar nach Beinahe-Unglück

Boeing zahlt Alaska Airlines 160 Mill. Dollar nach dem Beinahe-Unglück mit einer 737-9 Max . Weitere Entschädigung en sind geplant. Damit steigt der Druck auf den Flugzeughersteller . Boeing -Jets auf dem Renton Municipal Airport: Der Flugzeughersteller zahlt Alaska Airlines nun eine hohe Entschädigung . Die wochenlange Stilllegung von Boeing -Maschinen des Typs 737-9 Max nach einem Beinahe-Unglück im Januar bringt dem Flugzeugbauer hohe Kosten ein.

Der Fluggesellschaft Alaska Airlines zahlte Boeing im vergangenen Quartal rund 160 Mill. Dollar (rund 148 Mill. Euro) als Wiedergutmachung für entgangene Einnahmen und entstandene Mehrausgaben. Man rechne noch mit weiterer Entschädigung, Details dazu seien aber vertraulich, hieß es in einer Mitteilung von Alaska Airlines vom Donnerstag. Bei dem Zwischenfall im Januar mit einer so gut wie neuen Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines war kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpf-Fragment an der Sitzreihe 26 herausgebrochen

