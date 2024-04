Boeing Vorstandsvorsitzender sagt Treffen mit US-Airlines ab

Der neue Vorstandsvorsitzende von Boeing , Steve Mollenkopf , hat nach einem Bericht von "Bloomberg" ein großes Treffen mit Repräsentanten diverser US-Airlines abgesagt. Stattdessen wolle er sich nun mit den Airline-Chefs einzeln treffen. Mollenkopf plane demnach individuelle Treffen mit Chefs von American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines and Alaska Airlines. Boeing hatte Mollenkopf erst kürzlich zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Vor allem United Airlines hat mit den Folgen der jüngsten Sicherheits- und Qualitätsprobleme bei Boeing zu kämpfen. United Airlines hat seinen Piloten freiwilligen, unbezahlten Urlaub im nächsten Monat angeboten, da Verzögerungen bei der Auslieferung von Boeing-Flugzeugen zu einer Überbesetzung geführt haben, berichtete "Reuters" kürzlic

Boeing Vorstandsvorsitzender Treffen US-Airlines Steve Mollenkopf United Airlines Sicherheitsprobleme Qualitätsprobleme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



airliners_de / 🏆 84. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Airbus- und Boeing-Aktien: Japan Airlines platziert Aufträge bei Airbus und BoeingDie Fluggesellschaft Japan Airlines will 42 neue Jets von Airbus und Boeingkaufen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Fiese Kostenfalle kann Passagiere treffen: Zahlreiche Airlines nutzen Schlupfloch beim Handgepäck ausDiese Möglichkeiten haben Fluggäste laut der Verbraucherzentrale bei Flug-Ausfällen durch Warnstreiks.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Ryanair-Chef erhöht Druck auf Boeing mit Treffen in DublinBei einem geplanten Treffen in Dublin will Ryanair-Chef Michael O'Leary mit hochrangigen Boeing-Managern die anhaltenden Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen und die Zertifizierung der Boeing 737 Max 10 diskutieren.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

United Airlines plant Kauf von Airbus A321 Neo als Boeing-AlternativeUnited Airlines steht vor einer großen Entscheidung, um ihre Flotte zu erweitern. Als Ersatz für die nicht zertifizierte Boeing 737 Max 10 kokettiert die US-Airline erneut mit einem Modell von Airbus – aber nicht für jeden Preis.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Neue Panne bei United Airlines: Boeing-Flugzeug landet mit Loch in der AußenverkleidungDie Pannenserie bei United Airlines und Boeing reißt nicht ab: Nach der planmäßigen Landung einer Maschine des Typs 737-824 in Oregon wurde ein großes Loch an der Unterseite entdeckt.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Boeing von United Airlines verliert Rumpfteil im FlugDer Flugzeughersteller kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus: Schon wieder verliert eine Boeing-Maschine im Flug ein Teil. Dieses Mal dürfte die Ursache jedoch anderswo liegen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »