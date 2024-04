Boeing-Flugzeug muss Start wegen Triebwerk-Problems abbrechen

Lose Flugzeug teile, ein eingefrorenes Cockpit, ein verlorenes Rad, klappernde Sitze. Die Liste der Boeing -Pannen wird immer länger.. Am Donnerstag musste eine Boeing 737 der US-Fluggesellschaft Southwest am internationalen Flughafen in Lubbock ( Texas ) wegen eines Triebwerk-Problem s den Start abbrechen.

Feuer! Boeing, deren Aktie in den vergangenen vier Monaten um fast ein Drittel eingebrochen ist, betonte, dass der Abbruch des Starts „völlig sicher“ erfolgte und das Flugzeug zum Gate zurückkehren konnte. Die 154 Passagiere wurden noch am Donnerstagabend mit einem anderen Flugzeug nach Las Vegas gebracht. Eine Aufnahme der Kommunikation zwischen Tower und Cockpit zeigt, dass der Pilot von einer „Überhitzung der Bremsen“ und einem „Brand im Bereich des linken Antriebs“ spricht.Ende März kündigte Boeing den Rücktritt des Vorstands-Vorsitzenden Dave Calhoun zum Ende des Jahres a

Boeing Flugzeug Startabbruch Triebwerk-Problem Southwest Lubbock Texas Gate Passagiere Las Vegas

